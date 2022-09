Italia Nostra sulla rinuncia del Comune alla quota della Torre del Giglio

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-16

Il 15 settembre u.s. il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha bocciato la proposta della Giunta di rinunciare alla quota di proprietà (1/3) della Torre del Giglio, avuta in donazione dalla famiglia Asta. L’edificio rappresenta una delle pochissime testimonianze architettoniche del XV secolo nella nostra città.

Unica esperienza di casa-torre che non trova esempi nel nostro territorio. Molta diffusa in Toscana (basti pensare a San Gimignano), probabilmente nasce dall’immigrazione di nuclei familiari provenienti da quella regione.

Non si giustifica il tentativo di quest’Amministrazione di declinare ogni responsabilità rinunciando alla quota di proprietà.

Come abbiamo affermato in un precedente comunicato del 9/02/2022, alcune cose possono essere fatte:

L’Amministrazione potrebbe sollecitare alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 42/2004 il procedimento per la “dichiarazione d’interesse culturale” relativa alla Torre del Giglio. Tale dichiarazione è propedeutica a qualunque intervento pubblico sul bene; A seguito di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 32 “Il Ministero può imporre ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione del bene culturale, ovvero provvedervi direttamente”; Ai sensi dell’art. 34 comma 1 del suddetto D. lgs. “se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa”.

In conclusione Italia Nostra Onlus auspica che il Sindaco e la Giunta rivedano la loro posizione di lasciare a privati d’investire su un bene architettonico di tale natura per utilizzarlo come meglio credono, e invece, attraverso un rapporto fattivo con la città e le associazioni culturali presenti nel territorio, mettano a punto una politica culturale che garantisca la fruizione della Torre del Giglio alla nostra città.