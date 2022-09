Mancato pagamento tributi comunali, multate numerose attività commerciali a Selinunte. Disposte anche chiusure temporanee

del 2022-09-17

Il mancato pagamento dei tributi comunali da parte di alcune attività commerciali a Marinella di Selinunte è stato sanzionato dalla Polizia Municipale. Sono stati tre i locali di Marinella raggiunti dall’ordinanza di sospensione per cinque giorni per non avere precedentemente ottemperato al pagamento della multa e alla successiva rimozione dei tavoli e delle sedie posizionate in spazi pubblici.

Quasi tutti i locali che insistono nella zona del porto e della zona che va fino a Calannino sono stati oggetti di sanzione secondo l’art 20 comma 1 e 4 codice della strada. Attualmente la Polizia Municipale sta scorrendo le immagini delle telecamere della Ztl della via Caboto per multare chi l’ha attraversata negli orari non consentititi senza autorizzazione.

La legittimazione del Comune a richiedere il pagamento della tassa sul suolo pubblico è tra i punti di contestazione da parte di Obiettivo Città che, in sede consiliare, ha espresso tutto il disappunto per come sta operando l’Amministrazione su questo argomento.

In particolare Calogero Martire: “Dalle risposte date dal Sindaco in merito ai quesiti posti sull’utilizzo della piazzetta lignea di Marinella di Selinunte emerge in maniera chiara:

Che il sindaco non si è mai recato presso gli uffici demaniali; Che la concessione demaniale è scaduta ; Che la piazza non è inserita nel PUDM ( piano di utilizzo del demanio marittimo;

Che la previsione di utilizzo fatta da questa amministrazione è portuale e non commerciale ; Che la delibera di giunta che stabilisce le linee guida del 07/2022 in materia tributaria è invece di competenza del consiglio e quindi va revocata ; Che le sanzioni elevate e i provvedimenti adottati nei confronti dei commercianti sono discutibili”.

In una recente intervista ai nostri microfoni il primo cittadino aveva confermato la bontà dell’operato della sua Amministrazione ribandendo che il pagamento dei tributi comunali pregressi come condizione per poter utilizzare aree pubbliche è necessario e obbligatorio per i Comuni in dissesto.