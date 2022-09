Prima sconfitta stagionale per la Folgore. Amara trasferta a Trapani

del 2022-09-18

Amara sconfitta della Folgore a Trapani contro l’Accademia Trapani per 2-1 contro una Folgore che ha giocato il primo tempo sotto tono. All’inizio del secondo tempo gli ospiti sono passati al 6’ con Cannavò poi su un contropiede ancora i locali raddoppiano con Tempesta, nel momento migliore della Folgore che aveva avuto delle ottime occasioni da gol per pareggiare. Solo nel finale al minuto 81’ il giovane Balneare riduce le distanze e, nonostante altre importanti occasione da gol per pareggiare, arriva la prima sconfitta per la Folgore che deve trovare una quadratura del cerchio soprattutto a centrocampo che, con l’assenza di Montepiano, è apparso lento e poco reattivo.

Domenica prossima si riposa in concomitanza con le elezioni regionali e poi si ritorna a giocare in casa con l’atteso derby contro l’Alcamo. Non si esclude che la società possa effettuare qualche colpo di mercato soprattutto per la parte centrale del campo.