Fiera della Tagliata, replica di Davide Brillo al Sindaco Alfano

del 2022-09-18

Sulla querelle in ordine alla Festa della Tagliata dopo il post pubblicato sulla propria pagina Facebook e ripresa dalla nostra Redazione e dopo la replica arrivata da parte dell'Amministrazione ecco che arriva la replica di Davide Brillo: "Mi corre l’obbligo fare alcune importanti precisazioni a fronte di quanto affermato dall’Amministrazione comunale nel proprio comunicato di replica inerente il mio post pubblicato su facebook relativo alla fiera della Tagliata. Preliminarmente, appare doveroso evidenziare che il Direttore di Castelvetranonews ha di propria iniziativa riportato sul un proprio articolo un post da me scritto all’interno della mia pagina social personale e, pertanto, scritto da libero cittadino e non nel ruolo politico che mi onoro di ricoprire.

Fa specie che la Civica Amministrazione si preoccupi così tanto delle impressioni di un proprio libero cittadino, smentendone o volendone censurare il contenuto o, addirittura, ritenendo che le foto da me pubblicate siano “foto di repertorio” o, persino, “create ad arte”.

Per onore del vero, le foto sono state da me scattate alle ore 20:50 nell’intersezione tra la via Tagliata e la via Virgilio Titone, dopo una piacevole chiacchierata con gli Agenti della Polizia Municipale che con solerzia presidiavano la zona e che si vedono ritratti nelle stesse foto. Risultava agli occhi di tutti che tra la Chiesa della Tagliata e l’inizio della fiera, vi fosse un lungo tragitto privo di qualsivoglia fierante. Allo stesso modo lo spazio antistante la Chiesa era rallegrato da una gioiosa e affollata manifestazione folkloristica, alternata a momenti di culto. Auspico che l’Amministrazione comunale metta tutto il proprio impegno non solo nelle repliche stampa, bensì anche nella propria azione di governo che, ahimè, è sotto gli occhi di tutti".