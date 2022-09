“Il mio impegno sarà dare priorità ai bisogni dei trapanesi”. Nota di Nicola Li Causi

del 2022-09-20

“Partecipo a queste elezioni regionali e nazionali da cittadino e anche da imprenditore, senza avere preparato il terreno per tempo come hanno fatto in molti. Sono semplicemente il candidato Nicola Li Causi di Forza Italia, che sa di poter contare sul sostegno di cittadini conosciuti nel corso della mia attività imprenditoriale, di persone conosciute nel tempo e di altre che mi vorranno conoscere nel futuro per il mio impegno.

A quanti il 25 settembre decideranno di darmi la loro fiducia e il loro sostegno, dico fin da ora che il mio primo impegno sarà dare priorità ai bisogni dei trapanesi. Credo fortemente che questa politica dev’essere rinnovata, deve riscoprire valori e ideologie, credo che non può vivere di estemporanei momenti di rivolta privi di progettualità se non di generiche affermazioni di taglio dei costi”.

Così il candidato nelle Liste di Forza Italia, il castelvetranese Nicola Li Causi, desidera presentarsi a pochi giorni dal voto, agli elettori.

“Il taglio dei costi della politica, e non solo della politica, è nelle cose. – prosegue il Candidato Li Causi – Il problema è come spendere le risorse che abbiamo, e mi dispiace dire che in questo senso vedo tanta confusione, demagogia e vane promesse rivolte a settori che ancora una volta sono stati serbatoi di voti clientelari, e penso al mondo del precariato e della formazione.

Ma penso anche a settori vitali per l’economia di questa Provincia, come la pesca e ai problemi atavici con la quale da sempre è costretta a convivere e combattere la gente che ci lavora. Bisogni su cui basterebbe fermarsi a riflettere e ragionare per trovare le giuste soluzioni per dar modo a chi di questo settore vive, la possibilità di continuare a farlo.

E questo a partire dal cosiddetto “caro gasolio”, uno dei problemi più evidenti che da anni impensierisce gli addetti al lavoro e sul quale non si è mai fatto abbastanza, visto che il problema continua e anzi oggi si è acuito. Penso in questo periodo, così fortemente attraversato da una crisi senza precedenti, all’agricoltura, all’aumento indiscriminato di tanti prodotti, a cominciare dal grano.

Basterebbe allora riqualificare la produzione dei pregiati grani siciliani per dare una risposta concreta a questa problematica. Ecco, anche qui serve un impegno importante da parte della politica regionale. Non solo parole, ma fatti”.

“C’è una Sicilia che deve rinascere. Sono convinto – ammette il candidato Nicola Li Causi – che i politici debbano tornare a fare i politici che servono le istituzioni e non debbono servirsi più delle istituzioni e i cittadini debbono riscoprire il dovere del voto. Ecco, se un impegno oggi desidero darmi è proprio questo: fare riscoprire la bellezza di essere cittadini che possono pretendere il rispetto dei diritti, corrispondendo in pieno alla stagione dei doveri cui tutti oggi siamo chiamati”.

