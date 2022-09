Castelvetrano, oggi pomeriggio Convegno “Ripensare la disabilità: la sfida della robotica”

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-20

(ph. aiasnazionale.it)

Da almeno un decennio l’A.I.A.S. di Castelvetrano offre gratuitamente al territorio un servizio d’informazione e consulenza sugli ausili per gli operatori e per quelle tante mamme, fratelli, disabili, che non conoscono o non sanno dove e come trovare quell’ausilio, il quale potrebbe migliorare, e di tanto, la qualità della loro vita.

I passi in avanti compiuti dalla tecnologia e dalla robotica hanno consentito, negli ultimi anni, alla riabilitazione di servirsi sempre di più della robotica a supporto degli operatori, proponendosi come soluzione utile per coadiuvare o sostituire le funzioni perse in persone che hanno subito danni gravi in seguito ad eventi neurologici acuti o patologie degenerative.

Ed è proprio per questo, per conoscere da vicino alcuni di questi ausili innovativi, che è stata programmata la Mostra – Convegno “Ripensare la disabilità: la sfida della robotica” che avrà luogo oggi, martedì 20 settembre 2022 dalle ore 15:30 presso il Centro di Riabilitazione A.I.A.S. – SS 115 km 74 – Castelvetrano.

Ai saluti delle Autorità seguiranno gli interventi su:

– La Robotica per l’autonomia

Luca Cilloni – Fisioterapista

Gruppo “Progettiamo autonomia”

– Il Nomenclatore: informazione tecnica e normativa

Rossella Maggio – Psicologa

Francesco Pellegrino – Tecnico Ortopedico

“Centro salute” Ortopedia – Marsala

Nell’occasione saranno presentati i seguenti dispositivi per i quali può essere richiesta una prova:

1. Walkaide (versione 1 e 2) – Stimolazione elettriche funzionali per l'ausiliazione e la riabilitazione del piede cadente.

2. Omni HI5 – Stimolazione elettrica funzionale per la riabilitazione dell'arto superiore.

3. Myosuit – Esomuscolo per il supporto al cammino.

Per ulteriori richieste di informazioni: 339/1834846.

Investire nella riabilitazione ed umanizzare i processi di presa in carico dei pazienti non rappresentano scelte discrezionali o flessibili, ma risposte di giustizia e di rispetto per la “persona”.

L’evento è aperto a tutti gli interessati.