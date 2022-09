Al via la rinascita dell'Inter Club "G. Facchetti "a Castelvetrano

del 2022-09-20

Al via la rinascita dell'Inter Club "G. Facchetti " Castelvetrano. Grazie alla caparbietà ed all'amore per i colori nerazzurri del Presidente Catalano Rosolino che è riuscito a riunire quanti condividono questa fede. Si sono affiliati all'Inter Club della società madre, ricevendo la tessera sociale, con i gadget di benvenuto.

Il primo Consiglio Direttivo risulta formato da: Presidente: Catalano Rosolino; Vice presidente: Cerasa Salvatore Guglielmo; Segretario: Catalano Igor; Tesoriere: Accardo Nicolò; Addetto stampa: Graffeo Iannone Gaspare. Il Club si propone di vivere la passione di quanti amano i colori nerazzurri e le attività che proporrà il club nazionale quali welcome kit, scontistiche su biglietteria e merchandising, due partite speciali con tantissime attività collegate, esperienze indimenticabili con Legend e giocatori.

Inoltre concorsi, eventi, offerte dai partner e tanto Inoltre, domenica 18 settembre il club ha partecipato alla sua prima uscita ufficiale partecipando a Falcone, in provincia di Messina, alla giornata della Sicilia Nerazzurra, una grande festa, organizzata dal locale Inter Club, che ha fatto registrare la presenza di piu di 50 club, con oltre 200 rappresentanti dei vari club provenienti da tutta la Sicilia. Erano presenti il Coordinatore Regionale Francesco Scuderi, il direttore Nazionale Valerio Bressani e il grande campione Nicola Berti. Per tutte le informazioni che vorrete richiedere potete contattare il numero 3290829489