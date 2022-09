Successo di pubblico per la rievocazione storica sulla Madonna della Tagliata di Castelvetrano

del 2022-09-19

Grande partecipazione popolare si è registrata domenica 18 settembre in occasione della tradizionale festa e fiera della Madonna della Tagliata con la rievocazione storica ed il corteo devozionale “Antiqua et veneranda imago”.

L’evento,curato dal comitato organizzatore del corteo di Santa Rita, col patrocinio oneroso dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ha inteso rievocare il miracoloso ritrovamento della sacra immagine ad opera di tagliapietre castelvetranesi al lavoro nelle cave di tufo.

Con la apprezzata partecipazione di alcuni gruppi folcloristici tra tutti: i Tamburi Aragonesi, i tamburinai “Scrusciu di Sicilia”, gli Stendardi e i magnifici figuranti, con il gradito l’intervento di autorità religiose e civili, la manifestazione si è perfettamente inserita nel progetto di rilancio culturale e della identità cittadina

Si ringrazia la ditta Eunomia per il supporto e la vicinanza, la Parrocchia San Francesco da Paola e il suo parroco Don Giacomo Putaggio, l’Amministrazione Comunale per il supporto logistico e la Polizia Municipale, inoltre grazie per la presenza dei fotografi Gianni Polizzi, Baldassare Genova e Ino Mangiaracina che hanno immortalato la spettacolarità dell’evento.