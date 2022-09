Ennesima rottura di una tubazione del Consorzio. Strada diventa un fiume. Rabbia della Consulta agricola

di: Redazione - del 2022-09-20

Lunedì mattina la S.P. 13 che, dallo svincolo sulla SS 115 conduce a Partanna, si è trasformata in un fiume. A denunciarlo Enza Viola e Francesco Marino in rappresentanza della Consulta agricola spontanea degli agricoltori della Valle del Belìce. "Abbiamo rappresentato il problema nelle sedi istituzionali, abbiamo mobilitato la piazza per farci ascoltare ma nulla è servito fino ad ora."

Ennesima rottura di una tubazione del Consorzio di Bonifica, ennesimo disagio per gli agricoltori che in piena campagna olivicola non possono irrigare, ennesimo disagio per la cittadinanza.

In questa campagna elettorale non abbiamo sentito nessuno parlare di Agricoltura e Consorzi di Bonifica (tranne qualche accenno di facciata del tipo: "Dobbiamo rilanciare le nostre eccellenze...". l'agricoltura è un settore economico strategico per la Regione Siciliana ed è incomprensibile l'abbandono che sta subendo").