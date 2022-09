Questione topi nei pressi di via Caboto, parla il proprietario del terreno: "Non c'è alcun abbandono. A giorni la bonifica"

di: Redazione - del 2022-09-24

La notizia dei topi vicino alla farmacia di Marinella di Selinunte (clicca qui per leggere l'articolo) , così come ha dichiarato nei giorni scorsi ai nostri microfoni il titolare della farmacia Salvino Gancitano, ha fatto discutere non poco. In merito pubblichiamo anche la replica da parte del proprietario del terreno soprastante che ospita ancora i ruderi di una vecchia chiesa sconsacrata.

Lo stesso proprietario contesta il fatto che si parli di abbandono del terreno precisando che nel 2021 è stato bonificato su input dello stesso da una squadra di operai e, contestualmente, sono stati passati diserbanti avendo cura di avvertire i proprietari delle case adiacenti. "Se ci sono topi nella borgata - ha aggiunto il proprietario del terreno - non è colpa mia.Posso assicurare che nei prossimo giorni bonificherò tutta la superficie".