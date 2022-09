Il lettore scrive: "Il voto dei castelvetranesi tra speranze, futuro e l'obiettivo di essere rappresentati"

del 2022-09-23

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un lettore castelvetranese il quale, visto l'approssimarsi delle elezioni, lancia un messaggio ai suoi concittadini auspicando un voto intelligente nell'interesse di Castelvetrano e dei castelvetranesi:

"Sono un cittadino di Castelvetrano. Amo questa città, qui c’è la mia storia , la mia famiglia, ma non ci sono i miei figli. Studiano fuori. Mi piacerebbe che dopo il loro percorso di studi avessero la possibilità di lavorare nella loro città natia.

Durante questa breve ma intensa campagna elettorale ho ascoltato tutti i candidati, di ogni schieramento, qualcuno ha fatto delle interessanti proposte, altri hanno parlato per slogan , altri ancora hanno sprecato il loro denaro, che meglio avrebbe potuto essere adoperato, specie in un momento di crisi come questo.

E allora mi sono detto: se tutti noi facessimo seriamente una cosa intelligente? Se concrentrassimo i nostri voti su un solo candidato alla Camera e un solo candidato al Senato? Un solo candidato alle elezioni regionali? Pensiamoci, potremmo eleggere tre parlamentari castelvetranesi.

Non è detto che possano essere i migliori, ma se noi facessimo squadra forse questa città sarebbe famosa per un nuovo modo di intendere il bene comune e non per aver dato i natali al più feroce dei criminali mafiosi".