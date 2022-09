La Folgore a tinte spagnoli: arriva il centrocampista Pedro con trascorsi nel River Plate

del 2022-09-24

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano è lieta di annunciare di aver sottoscritto il contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore argentino con passaporto spagnolo Rosriguez Ablanedo Pedro, centrocampista classe 2002 proveniente dalla società spagnola Ourense 2 CF militante nella quarta serie.

Pedro Rodriguez ha iniziato la carriera calcistica nelle giovanili del Velez Sarsfield, il trasferimento nelle giovanili del River Plate e dopo tre stagioni in Spagna in Segunda Division nel club Ourense CF. Un sentito ringraziamento al procuratore Francesco Marino, per aver mediato il trasferimento dell’atleta in rossonero.