“La politica torni ad ascoltare la gente dando voce ai problemi di ogni giorno”

del 2022-09-21

“Sono Nicola Li Causi, ho 47 anni e sono candidato all'Ars e al Senato nelle liste di Forza Italia e sono di Castelvetrano. Un territorio difficile certamente, ma anche unico per le straordinarie donne e uomini che vi abitano. Oggi a quattro giorni dal voto faccio mio il pensiero espresso da Edy Tamajo, di cui sono assistente parlamentare, leader del Gruppo, del quale mi onora farne parte - All'interno della nostra meravigliosa squadra non c'è spazio per opportunisti, arrampicatori sociali e gente di dubbia moralità. C'è spazio solo per la Gente Perbene, che ama la nostra città e la nostra splendida terra- ”. “E proprio pensando alla GENTE PERBENE di questa città, non si può sottacere il problema di chi, da oltre un trentennio, un record sicuramente, deve fare ancora i conti con il <precariato>.

Parlo dei 225 impiegati precari del Comune di Castelvetrano e dei 44 indicati come <esubero>. Ecco oggi per loro si deve prendere un grande impegno: quello di trovare una soluzione pratica per la loro stabilizzazione. Servono azioni immediate, le strade ci sono, ma soprattutto è necessaria la volontà politica tra Regione e Comune. Le lotte per il bene comune si fanno insieme ed io sono pronto a prendermi questo impegno, assieme al Comune.

Non è più concepibile una situazione del genere. Queste persone, hanno la necessità di guardare al futuro con serenità”. “Ci troviamo davanti ad un momento delicato della storia italiana. Sono aumentati i bisogni e le necessità delle famiglie, sempre di più indebitate a causa in ultimo dei costi eccessivi delle bollette e dei prezzi al consumo. Penso ai tanti imprenditori del settore vitivinicolo, ma anche a quello zootecnico - la nostra provincia per fortuna ha ancora imprenditori lungimiranti che credono e investono in questo territorio - anche loro alle prese con l'aumento dei costi delle bollette energetiche e del caro gasolio.

Io credo che oggi non è più il tempo delle parole, ma dei fatti. La politica deve fare la sua parte. Da imprenditore dico che è arrivato il tempo di tornare ad ascoltare la gente”.

