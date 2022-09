Tutto sulle candele di accensione, l'importanza di conoscere tutti i dettagli

di: Francesco Accardi - del 2022-09-22

Molti automobilisti non sanno quanto siano importanti le candele di accensione nella loro auto, perché è fondamentale prendersi cura di questa parte dell'auto e come comportarsi in diverse situazioni.

Cosa sono le candele di accensione?

È normale che in questo tipo di pezzi non si conosca o non le si dia l'importanza che in realtà dovrebbe avere rispetto alla sua funzione, ma è possibile riassumere che la candela è un pezzo finale incaricato di poter dissipare il calore della camera di combustione per essere il sistema di accensione.

Qual è la funzione delle candele di accensione?

Anche se potremmo estrarre informazioni sulla funzione che svolgono le candele di accensione, è meglio scegliere di fare un riassunto reale e semplice che qualsiasi lettore possa capire per rendere il processo più facile, ecco perché vi lasciamo la definizione più breve e completa che abbiamo progettato.

La candela fornisce la scintilla di accensione per poter accendere il carburante all'interno della camera di combustione, oltre a contribuire a scaricare il calore generato nella stessa area per portarlo al sistema di raffreddamento.

Dove si trovano le candele in un'automobile?

La posizione delle candele è diversa a seconda del modello, della marca e del tipo di auto, ma si può notare che in generale la posizione delle candele è in alto, in bella vista per chiunque, anche se un'altra opzione in cui possono essere trovate è all'interno della plastica protettiva che copre il motore.

La forma di queste candele è molto particolare, quindi sono facilmente identificabili, e le loro dimensioni sono relativamente ridotte rispetto ad altri componenti.

Perché le candele si rompono?

Ci sono molti motivi per cui le candele possono rompersi, in alcuni casi possono rompersi a causa del tempo di utilizzo, nessun componente dell'auto dura per sempre e sarà sempre necessario apportare modifiche per ottimizzare le prestazioni dell'auto.

Gli shock termici sono un altro fattore importante che può causare la rottura delle candele, anche se è meno comune e, a seconda della zona, può essere più o meno frequente.

Come sostituire correttamente le candele?

Il processo di sostituzione delle candele è molto semplice, anche se è importante sapere che è necessario prestare attenzione e avere conoscenze meccaniche di base per poter eseguire correttamente i passaggi.

Individuare la posizione delle candele. Scollegare tutti i fili dalla candela. Rimuovere la candela, quindi la bobina di accensione. Pulire il foro della bobina (si può soffiare). Inserire e avvitare la nuova bobina sulla candela. Sostituire la bobina di accensione. Collegare i fili delle candele. Eseguire la procedura per ogni candela dell'auto.

Come si può vedere, il processo è molto semplice da eseguire, basta fare attenzione a scollegare i fili per rendere il processo molto più sicuro ed evitare problemi o rischi per la persona che esegue il processo.

