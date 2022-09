Il Dott. Bavetta alla vigilia delle elezioni di domenica 25: “Rappresentare il nostro territorio il mio obiettivo”

del 2022-09-23

Giovanni Bavetta, Direttore Asp di Trapani e candidato al Senato della Repubblica, esprime i suoi ringraziamenti nei confronti di un territorio che ha condiviso con lui dialogo, stima e tanti progetti per il futuro, nella speranza che tutto questo si possa un giorno realizzare:

“Oggi è l’ultimo giorno di questa intensa campagna elettorale. Per me è stato un mese pieno di grande impegno ma anche di grande soddisfazione, perché il contatto umano ripaga di ogni sacrificio.

La politica è innesto di esperienza, di socialità, di dialogo, di confronto.

La politica è opportunità per accendere i riflettori sulle comunità ma è anche percorso futuro.

Voglio ringraziarvi uno ad uno, per la stima che mi avete riconosciuto, per i progetti e le preoccupazioni che avete condiviso con me, con la speranza che possano tradursi in vittoria.

Credo che la forza propulsiva di tutti voi sia una una spinta importante per il 25, una domenica di voto che merita di essere responsabile e utile per il Terzo Polo.

Mi scuso per non essere riuscito a raggiungere tutti, sono certo che lo faremo a breve.

Ho accettato di candidarmi al Senato per rappresentare il nostro territorio al parlamento nazionale.

E allora: andiamo a vincere insieme.”

(Spazio politico autogestito a cura del candidato Giovanni Bavetta)