Non decolla il datto dell'affluenza alle urne a Castelvetrano. Alle 19 i votanti sono stati 9895 per una affluenza pari al 35,89%. Stamane alle 12 il totale votanti era stato di 3761 per le elezioni politiche e di 3760 per le elezioni regionali. Gli aventi diritto al voto sono 27577. Si potrà votare fino alle 23 di questa sera.