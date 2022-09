Omaggio a Piero Pirri e il ricordo dalla Preside Rosanna Conciauro

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-26

Oggi è un giorno triste per la nostra scuola che accoglie con dolore la notizia della perdita del Preside Piero Pirri. Se l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” oggi esiste lo deve alla determinazione, alla generosa dedizione, al carisma e alle intuizioni esaltanti e raffinate del Preside Piero Pirri, grande uomo di scienza e cultura, in grado di cogliere sempre in anticipo le trasformazioni dei tempi e l’evoluzione della società. Grazie al suo impegno concreto, a una instancabile ricerca di relazioni e scambi culturali di altissimo livello, ad un approccio colto e elegante verso l’universo scolastico, ad una capacità di cogliere e valorizzare le esperienze e i risultati della scuola, a un’attenzione costante per tutto il personale, a un amore incondizionato per gli studenti e a un raro e profondo valore di appartenenza alla Istituzione che ha rappresentato, il Preside Piero Pirri ha fatto sì che l’ IPSEOA Virgilio Titone occupasse presto una posizione di rilievo nel panorama dell’istruzione professionale nel nostro territorio. Uomo di grande visione e profonde convinzioni, ha sempre saputo tradurre in azioni concrete i valori in cui credeva e lo ha fatto da Preside, da amministratore, da responsabile dell’Ufficio IRC della Diocesi di Mazara del Vallo. La nostra comunità scolastica vuole esprimere gratitudine e perenne riconoscimento al Preside Pirri, per l’opera straordinaria e il lavoro infaticabile a favore dell’Istituto “Virgilio Titone”. Ad ogni inizio di anno scolastico non mancava mai di far arrivare il suo messaggio augurale alla nostra scuola e solo pochi giorni fa, seppure con un fil di voce, ha voluto ancora farci arrivare forte il suo sostegno e la sua vicinanza. Il miglior tributo che possiamo rendergli è continuare la sua enorme eredità morale. Grazie Preside! Domani, 27 settembre 2022, alle ore 11.30, in coincidenza con i funerali che si svolgeranno presso la Chiesa Madre, tutta la scuola osserverà un minuto di silenzio.