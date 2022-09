di: Redazione - del 2022-09-26

Bomba d’acqua a Castelvetrano intorno alle nove. In conseguenza delle forti piogge, infatti, ci vengono segnalati numerosi allagamenti nelle zone più critiche della città, come via Partanna e via Tagliata. Si registrano interventi anche dei Vigili del Fuoco e molti garage risultano allagati.