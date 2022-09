Castelvetrano, Sindaco Alfano ha ricevuto delegazione dei Global Volunteers a Palazzo Pignatelli

del 2022-09-30

Nei giorni scorsi, il Sindaco Enzo Alfano ha ricevuto una delegazione dei Global Volunteers, presso i suoi uffici a Palazzo Pignatelli, alla presenza del referente locale dott. Giovanni Parrino e del Vice Sindaco Filippo Foscari.

L’occasione è stata propizia per confrontarsi sull’imminente arrivo del successivo Team, che avverrà il prossimo 8 ottobre e che sarà operativo, presso le scuole, dal 10 fino al 21 Ottobre 2022.

“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Sindaco – intende sostenere ogni iniziativa, rivolta ai giovani, che valorizzi e promuova la conoscenza delle lingue straniere quale veicolo di crescita personale e dell’intera comunità. Il mio personale ringraziamento va a Giovanni Parrino per aver lanciato questa iniziativa e alle Scuole, per il supporto e la promozione di questo ambizioso progetto, che sta riscontrando un elevato gradimento da parte dei nostri studenti, delle famiglie e di tutta la comunità in generale.”

“I nostri ragazzi – ha dichiarato il Vice Sindaco Foscari – avranno l’opportunità di partecipare ai laboratori per favorire l’apprendimento della lingua in modo originale da insegnanti madrelingue. Il progetto non si limita alla semplice lettura in lingua, ma è un vero e proprio laboratorio linguistico, poiché sono previsti momenti di approfondimento, studio e ricerca.”

I volontari del decimo Team saranno 8, ma una di loro sarà presente solo durante la seconda settimana.

Ecco i loro nomi:

• Connie Eastman, laureata in Assistenza sociale, lavora come Direttrice presso un ente pubblico e proviene da Des Moines, Iowa (presente per le 2 settimane);

• Susanne Di Bianca, laureata in Educazione Elementare con Master in “Reading Specialist”, è stata un’Amministratrice presso il distretto scolastico “Ridley”, adesso in pensione (presente per le 2 settimane);

• Nancy Brown, laureata in Scienze Politiche, ha una seconda laurea in Giurispudenza ed un Master in Diritto Fiscale. È un avvocato, adesso in pensione. Proviene da Bridgewater, Massachusetts (presente per le 2 settimane);

• Roy Catalano, laureato in Scienze Biologiche, è un farmacista della “Bayer”, adesso in pensione. Proviene da Colorado Springs, Colorado (presente per le 2 settimane);

• Cheryl Catalano, laureata in Antropologia, è stata un Manager presso “Doyon/Aramark Joint Venture”, adesso in pensione. Risiede a Colorado Springs, Colorado (presente per le 2 settimane);

• Cecile Yancu, laureata presso la “Columbia University”, ha conseguito anche 2 master ed un dottorato PhD. È un’insegnante universitaria presso la “Winston-Salem State University”. Risiede a Winston Salem, North Carolina (presente per le 2 settimane);

• Debora Leonard, Membro Rappresentativo dello YMCA, adesso in pensione. Risiede a Winston Salem, North Carolina (presente per le 2 settimane);

• Lucy Cichon: ha una laurea in Economia e una in Servizi Sanitari. Lavora come Agente di Viaggi presso la “Vivo Travel Design”. Risiede a Waynesville, North Carolina (presente per la seconda settimana).

Di seguito, la distribuzione dei volontari:

• Susanne Di Bianca, Lucy Cichon – Secondo Circolo Didattico Castelvetrano;

• Cecile Yancu, Debora Leonard – Istituto Comprensivo Capuana Pardo;

• Nancy Brown, Connie Eastman – Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo;

• Roy Catalano, Cheryl Catalano – Licei Castelvetrano.