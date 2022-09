Castelvetrano, pubblicato avviso per il servizio trasporto studenti residenti nelle borgate

del 2022-09-30

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha avviato l’iter per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, che frequentano istituti scolastici con sede in Castelvetrano, per l’anno scolastico 2022/2023. A tal proposito, è stato pubblicato un avviso per la selezione degli operatori economici, che possano espletare tale servizio. L’istanza da presentare, sotto forma di manifestazione di interesse, non deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica. Il servizio dovrà essere effettuato, a decorrere presumibilmente dal mese di novembre 2022 fino alla prima decade del mese di giugno 2023.

Per Marinella di Selinunte, il servizio dovrà avere frequenza settimanale dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, ad eccezione delle giornate di chiusura delle istituzioni scolastiche, secondo il calendario comune o per eventuali altri motivi, con un numero di corse pari a 145 sia per l’andata (partenza ore 7.30), che per il ritorno (ore 13.30), per cui sarà riconosciuta la somma di euro 53.08 iva esclusa per ogni corsa, di circa 15 km. L’autobus dovrà essere dotato di almeno 30 posti.

Anche per Triscina di Selinunte, è previsto un servizio a carattere settimanale, offerto da un autobus dotato almeno di 9 posti. Dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, ad eccezione delle giornate di chiusura delle istituzioni scolastiche, secondo il calendario comune, anche qui, le corse da espletare saranno 145 all’andata (partenza ore 7.20) e 145 al ritorno (ore 14.30 da Castelvetrano). La somma, riconosciuta per ogni corsa effettuata, sarà di euro 55,06, IVA esclusa, per un totale di 15,60 km.

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, mentre nel caso di un’unica manifestazione di interesse valida, l’amministrazione si riserva di indire la procedura di appalto, per cui la selezione avverrà con il criterio del prezzo più basso. I requisiti ai fini della presentazione dell’istanza sono di carattere generale, tra cui la regolarità con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e INAIL, idoneità professionale (Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto del presente avviso; possesso di autorizzazione in corso di validità per l'esercizio della professione di trasporto di persone su strada rilasciata ai sensi del Regolamento C.E. n. 1071/2009 ed iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese che esercitano la professione di autotrasportatore – REN. ), dichiarazione del fatturato globale dell’impresa nell’ultimo anno non inferiore alle condizioni economiche poste a base di gara pari ad € 31.726,00 (IVA esclusa) nel settore di attività oggetto dell’appalto.

Inoltre, i conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, dovranno essere muniti dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione professionale “KD” o carta di qualificazione conducente “CQC” per trasporto persone, ai sensi dell’art. 116, comma 11 del Codice della strada – D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datati 7.2.2007 e 26.4.2010). L’importo dell’appalto per il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse ammonta complessivamente a € 34.898,6 di cui € 31.726,00 per sorte ed € 3.172,6 per IVA al 10%.

Le imprese interessate potranno presentare la dichiarazione di interesse redatta su apposito modello (Allegato B), corredata di copia del documento d’identità in corso di validità, all'Ufficio di Protocollo del Comune di Castelvetrano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del 14.10.2022 a pena di esclusione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Pec: [email protected]