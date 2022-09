Santa Ninfa: Incontro sull'apprendimento scolastico organizzato dal comprensivo «Capuana» con il patrocinio del Comune

del 2022-09-29

Una nuova tessera nel mosaico che da anni l'Istituto comprensivo «Capuana» di Santa Ninfa (comprende anche le sedi di Salaparuta e Poggioreale) va componendo sul tema strategico dell'apprendimento scolastico, con un occhio focalizzato in particolare sui disturbi e i deficit causati dalle varie forme di disabilità.

Un argomento, quest'ultimo, che vede l'Istituto all'avanguardia nella ricerca.

In tale mosaico si inserisce l'incontro, organizzato dal «Capuana» con il patrocinio del Comune, sul tema "Lego, schivo, cacolo- il cervello tra i banchi di scuola", che si terrà nella sala consiliare del Comune mercoledì 5 ottobre, a partire dalle 16,30. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Lombardino, della direttrice dell'Ufficio scolastico provinciale di Trapani, Antonella Vaccara, e della dirigente del «Capuana», Maria Letizia Natalia Gentile, ci sarà l'intervento sul tema «Riflessioni... intorno all'apprendimento scolastico», a cura di Ferdinando Sanzeri, pedagogista all'Asp di Trapani e docente al master sui disturbi dell'apprendimento all'Università di Palermo. «Il tema della disabilità - sottolinea la dirigente Gentile - è centrale nelle riflessioni del mondo dell'istruzione per le sfide educative che esso comporta e che coinvolgono non solo i docenti e gli alunni, ma anche le famiglie, in una interazione proficua e arricchente».

L'incontro è rivolto prioritariamente alle famiglie, mentre i docenti potranno seguire la conferenza anche telematicamente. Il gruppo di lavoro è composto dalle docenti Silvana Glorioso, Giusi Cascio e Anna Trinceri. (In allegato la locandina dell'incontro)