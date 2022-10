Il castelvetranese Gigi Simanella nei casting dei film “Confidenza” e “I Leoni di Sicilia”

di: Redazione - del 2022-10-03

Nuove esperienze artistiche per un nostro concittadino che non ha mai smesso di farsi trasportare dalle sue numerose passioni: quarant’anni di carriera musicale, pianista-cantante, compositore ed autore (ha più di 500 opere depositate alla S.I.A.E.; nell’anno 1997 è stato il vincitore del “Karaoke” condotto allora da Beppe Fiorello su Italia 1; nel 1998 è stato ospite della trasmissione televisiva di Rai 2 “Serenate” di Fabio Fazio); la pubblicazione di cinque libri, di cui uno sulla storia di Salvatore Giuliano, che ha avuto un eco mondiale con la riesumazione dei resti del corpo del bandito più famoso del mondo; le centinaia d’articoli pubblicati in questa testata giornalistica, ma anche su alcuni quotidiani siciliani, quale il “Giornale di Sicilia” o settimanali quali “I Vespri” di Catania; la promozione del “Museo della Civiltà Contadina F. Simanella” di Castelvetrano, nel quale è esposta buona parte della sua nutritissima collezione d’oggetti appartenuti alla cultura rurale.

Questo solo per citare le cose più importanti dallo stesso realizzate. Stiamo parlando di Luigi Simanella, da tutti chiamato Gigi. Trasferitosi oramai da otto anni a Civitavecchia, dove dedica la maggior parte del suo tempo libero all’amatissima nipotina Vera, pur avendo superato la soglia dei sessantotto anni, non smette mai di far parlare di sé.

Egli riesce ancora a stupire tutte le persone che lo conoscono e che gli hanno da sempre dimostrato tutto il loro affetto e una grande stima. Ha dato sfogo, infatti, ad un’altra sua innata passione che aveva trascurato, ma che oggi lo impegna quasi in toto: la recitazione. Le sue prime esperienze in questa disciplina artistica risalgono al 2005, quando portò in giro, anche in America, la sua personale rivisitazione del “Teatro Canzone” di Giorgio Gaber.

In quell’anno Gigi ha calcato le scene sia d’alcuni importanti teatri siciliani, sia del prestigioso “Mirella and Lino Saputo Theatre” di Montrèal in Canada e del “Russo’s on the bay” di New York, dov’è stato intervistato da Rai International. L’intervista è andata in onda sul TG mondiale.

Quest’anno, dopo aver superato un’accurata selezione, ha partecipato ad una puntata della seguitissima trasmissione televisiva “Forum” interpretando, più che egregiamente e in qualità d’attore, il ruolo d’un padre affettuoso e d’un nonno premuroso. La causa è andata in onda su Canale 5 al mattino per, poi, continuare su Rete 4, il 17 marzo con replica il 22 maggio.

Questo passaggio televisivo nazionale gli ha consentito di farsi conoscere ed apprezzare anche nel mondo cinematografico. Lunedì 26 u.s. ha fatto parte del casting nel film “Confidenza” del bravissimo regista Daniele Luchetti, accanto ad una sempre incantevole Isabella Ferrari (con Gigi nella foto). Due giorni dopo ha recitato nel nuovissimo film di Paolo Genovese “I Leoni di Sicilia”, dove si racconta la storia della famiglia Florio di Marsala, accanto ad artisti quali Michele Riondino e Claudia Pandolfi.

Da notare che le musiche anche di questo film, che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche all’inizio del prossimo anno, le sta curando un nostro concittadino, il bravissimo Maurizio Filardo. Gigi sembra voler fare sul serio e spera che, pur iniziando dal basso, questa nuova esperienza possa fare da volano ad una carriera che potrebbe rivelarsi molto intrigante e satisfattiva. Glielo auguriamo.