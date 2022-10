Un graffito per ricordare Biagio Noto. L’omaggio a cura di Fabio Hira

di: Redazione - del 2022-10-04

Un graffito per ricordare Biagio Noto, detto "Coccodrillo". A realizzarlo è stato l’artista castelvetranese Fabio Hira, che ha voluto dedicare per l’amico scomparso un graffito in sua memoria.

"Ogni promessa è un debito.

Ciao Biagiù, i tuoi amici non ti dimenticheranno mai

Hira Prod

In Memory of Coccodrillo"

Anche domenica allo stadio "Paolo Marino" uno striscione ha ricordato la scomparsa del giovane, che era un appassionato tifoso folgorino.