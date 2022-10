Neonato abbandonato in un sacchetto in aperta campagna. Trasportato in Ospedale dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani

di: Redazione - del 2022-10-04

Intorno alle 17.30 la centrale operativa di Trapani ha ricevuto una segnalazione della presenza di un neonato dentro un sacchetto di plastica abbandonato in una strada sterrata nel territorio di Paceco nei pressi della scuola elementare. Due gazzelle dell’arma si sono precipitate sul posto e fortunatamente il bambino era ancora vivo. Avvisato il 118 e' stato trasportato presso il locale nosocomio dove si trova tuttora non in pericolo di vita.