Castelvetrano, cittadino virtuoso libera strada e canalone con bobcat. Ass. Mistretta: “Gesto onorevole”

Con il suo bobcat libera i canaloni di scolo delle acque intasati dai detriti. Un gesto di attaccamento al territorio alla sua città da parte di Vincenzo Prinzivalli subito dopo la bomba d’acqua dei giorni scorsi, che ha acuito le solite criticità da tempo note.

L’indomani della tempesta lo stesso imprenditore castelvetranese, recandosi nella sua proprietà sulla strada che conduce a Triscina, la via Bresciana di sotto, ha visto lo sversamento di terra e di acqua nel curvone prima della sopraelevata, dove passa l’autostrada.

“Una situazione veramente pericolosa - dice lo stesso - . Mi sono istintivamente animato di buona volontà e ho preso il mio bobcat, dirigendomi verso la zona d’intervento. Ho telefonato agli Uffici tecnici della Provincia, denunciando la pericolosità del sito, soprattutto per le auto in transito nell’abbordare la curva piena di trenta centimetri di fango nelle due corsie.

Alla mia disponibilità è seguita l’autorizzazione e sono riuscito a liberare la strada e il canalone, all’interno del quale si era formato un vero e proprio tappo di detriti e fango, trovando anche all’interno copertoni abbandonati, poltrone e sacchetti dell’immondizia.

Il tutto in cinque ore di lavoro. Devo ringraziare - conclude il cittadino virtuoso - anche il proprietario del terreno confinante il canale di scolo, che mi ha dato la possibilità di ammassare tutto quel materiale sul suo terreno.”

Grande la curiosità degli automobilisti di passaggio, che erano convinti dell’intervento tempestivo del Comune o della Provincia. L’Assessore all’ambiente del Comune, Stefano Mistretta, ha molto apprezzato il gesto del cittadino: “Sento il dovere di ringraziarlo a nome della città, della Giunta e del Sindaco per questo gesto che gli fa onore. Se tutti facessimo qualcosa per la nostra città, le cose andrebbero meglio.”

E, a proposito del nubifragio dei giorni scorsi, pare il Sindaco Enzo Alfano stia preparando un documento da sottoporre alla Giunta per poi chiedere, nelle opportuni sedi, lo stato di calamità naturale, a causa di tutti i danni provocati anche dalla tromba d’aria a Triscina.

Ci vorrà prima la mappatura dei fatti conclamati tra Castelvetrano e Triscina con allegate foto e relative perizie tecniche anche di parte. E, a proposito di danni, è stata chiusa ancora una volta l’importante arteria a Castelvetrano, la via Del Re, che passando sotto il ponte conduce alla via Diaz.

A causa delle violente piogge, il manto stradale, che era stato rifatto non poco tempo fa, è sprofondato. Questa strada è stata chiusa per circa un anno per mancanza di fondi. Venne anche l’ex ministro Luigi Di Maio il 22 novembre 2019, in visita in Sicilia, che, sincerandosi dello stato della strada allora come ora sprofondata, promise interventi strutturali importanti, che necessitano di un collettore sotto il manto stradale molto più ampio, il quale faccia confluire le acque in via Diaz.