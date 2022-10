Castelvetrano, Circolo Legambiente Crimiso e classi liceali hanno partecipato ad iniziativa "Puliamo il Mondo 2022"

di: Circolo Legambiente CRIMISO - del 2022-10-04

Venerdì 30 settembre il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, con la partecipazione delle classi 3B, 4B, del Liceo Scientifico e 3A, 3B, 3C del Liceo Classico della città, accompagnati dai docenti Maltese A.M., Luppino G., Guccione N. e Giordano G., hanno partecipato alla campagna "Puliamo il Mondo 2022".

I volontari hanno ripulito una vasta area della Riserva Naturale Foce del fiume Belìce e dune limitrofe, operando la raccolta differenziata dei rifiuti, che sono stati prontamente prelevati dalla ditta Sager srl previamente contattata.

Puliamo il Mondo è una campagna promossa da 30 anni da Legambiente Nazionale, inserita nella più vasta Clean Up the world, in cui volontari di tutto il mondo ripuliscono, valorizzano e conservano i propri territori.

Il circolo Crimiso, presente sul territorio da più di 30 anni, è stato sempre attivo a promuovere nei cittadini e soprattutto nei giovani l’interesse per l’ambiente, la conoscenza del territorio e lo sviluppo di una coscienza civica e sociale; mission a cui le scuole hanno risposto positivamente, portando avanti dei progetti utili e interessanti per i propri studenti, denotando una notevole sensibilità nei dirigenti e nel corpo docente.