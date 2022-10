Castelvetrano, grido d'aiuto degli agricoltori. "Situazione difficile. Crisi senza precedenti"

del 2022-10-05

Stop alla raccolta delle olive per due giorni in attesa che venga fatto un tavolo tecnico tra Sindaci, Prefetto, Camera di commercio per venire incontro alle esigenze del comparto oleario i cui rappresentanti sono riuniti all'Area Attrezzata di Castelvetrano per parlare della crisi che sta investendo il territorio.

Presenti anche il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, il Sindaco Giuseppe Castiglione Campobello e il neo onorevole Nicola Catania che ha affermato che il territorio grida vendetta.

A fine manifestazione è stato firmato un documento mentre è previsto un altro incontro sabato prossimo. Tra i presenti anche la consigliera Enza Viola, molto vicina alle esigenze del comparto agricolo da sempre, il Consigliere Martire, Rosalia Ventimiglia, commissario coordinatrice della nuova DC di Castelvetrano. Molti gli interventi dei prodottori preoccupati per la profonda crisi del comparto.