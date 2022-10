Perdita idrica in via Mazara, le precisazioni del Comune e della Ditta: "Un tubo a tre cm dal manto stradale non era prevedibile"

di: Redazione - del 2022-10-07

In merito alla perdita d'acqua verificatasi in via Mazara a Castelvetrano nel tratto di strada interessato ieri dal rifacimento di un tratto del manto stradale ci corre l'obbligo effettuare alcune precisazioni in merito alle ragioni sottostanti la perdita d'acqua alla luce dei chiarimenti forniti da Vincenzo Caime, responsabile della VI direzione servizi a rete e ambientali: "I lavori effettuati sul punto non riguardano alcuna perdita idrica, bensi Ia scarifica del manto stradale e la stesura del conglomerato tappetino interessato da un grande dissesto (ieri non c'era alcuna perdita idrica o quantomeno non fuoriusciva acqua all'esterno). Probabilmente la scarificatrice con le sue vibrazioni ha causato la rottura della tubazione in ferro ormai arrugginita (la gran parte della rete idrica ha più di 70 anni)".

Sull'argomento è intervenuto anche Silvestro Perrone, responsabile tecnico della ditta incaricata dal Comune per il lavoro, ha così chiarito i contorni della vicenda: "La colpa non è nè dei tecnici comunali nè della ditta che sta eseguendo i lavori di manutenzione stradale della quale sono il responsabile tecnico. La presenza di un tubo in PVC di appresamento idrico posizionato in mezzo all'asfalto a meno di tre centimetri dal suolo di calpestio stradale non può essere preventivata da nessuno. L'unica responsabilita è da addebitare a chi in epoca passata ha collocato quel tubo in quel modo".

Di certo, considerate le modeste risorse economiche a disposizione, una rete idrica risalente a tantissimi anni fa e continui acquazzoni che creano cedimenti al manto stradale, è da rendere merito al Comune e agli impiegati degli Uffici per il lavoro svolto nel tentativo di garantire una ordinaria viabilità stradale e di ripristino delle numerose perdite idriche.