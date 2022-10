Castelvetrano, volontari Plastic Free chiedono divieto volo palloncini in aria: "Dannosi per ambiente e fauna"

di: Redazione - del 2022-10-06

(ph. Marevivo.it)

Il tema del rispetto dell’ambiente e della transizione green passa anche da piccoli gesti e cambi d’abitudine. A porre l’attenzione sul tema i volontari dell’Onlus Emanuela indiano e Manuela Cappadonna, che hanno chiesto al Sindaco Alfano di emettere un’ordinanza con cui gli attivisti sperano di dare il buon esempio, il quale aiuti a far rispettare il nostro pianeta.

Di seguito l’ordinanza:

"Con la presente la nostra associazione Plastic Free Odv Onlus desidera porre all’attenzione la necessità di agire nei confronti di un problema riguardante il volo in cielo dei palloncini ed altri oggetti di plastica che costituiscono un serio pericolo per gli animali ed un inutile inquinamento dell’ambiente.

I palloncini sono sempre più utilizzati durante le feste ed altre celebrazioni, ma molti non sono al corrente dell’impatto negativo che possono avere sull’ambiente. Per questo motivo Plastic Free si rivolge alla V.S. per richiedere che venga emanata un’ordinanza di divieto del rilascio di palloncini in aria, al fine di sensibilizzare sui danni che può avere la loro dispersione nell’ambiente.

Ogni anno, infatti, i palloncini fanno strage di animali, soprattutto quelli marini come tartarughe e cetacei che li scambiano per le loro prede naturali. I pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine. Tutti i palloncini lasciati volare in aria, anche se non scoppiano, prima o poi sono destinati a tornare sulla terra o in mare, trasformandosi in insidiosi inquinanti.

Da anni città australiane, canadesi e americane hanno detto STOP ai danni ambientali causati dai palloncini. Da pochi anni anche molte città/paesi hanno emanato ordinanze sindacali, come Avellino, Caserta, Castro, Sperlonga, Polia,Tortona,Tropea, Roccalumera e la Regione del Trentino Alto Adige, per la salvaguardia ambientale, tutelando animali e natura nel suo insieme.

Con il divieto di lanciare palloncini di gomma o materiale analogo, si potrà evitare che gli stessi ripiombino sulla superficie terrestre o marina sotto forma di rifiuto, con il pericolo che vengano inghiottiti dagli animali, provocandone la morte. Chiaramente il divieto deve essere di non far volare i palloncini, non certamente il divieto di utilizzo degli stessi, infatti con appositi contrappesi, chi vorrà potrà continuare ad utilizzarli.

Un impegno green dell’Amministrazione Comunale per salvare il territorio!

Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento, cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti."