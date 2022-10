Castelvetrano piange la scomparsa del noto imprenditore Vito Radosta Chinzi. Fu tra i primi a investire nella zona industriale

del 2022-10-06

Si è spento stamane il noto imprenditore Castelvetranese Vito Radosta Chinzi, fondatore del centro TRER e conosciuto come un grande lavoratore sempre vicino alla famiglia e ai suoi lavoratori. Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 Ottobre. Vito Radosta Chinzi è nato nel mondo del lavoro visto che già all'età di 8 anni cominció a muovere i primi passi in famiglia. Nato nel 1947 in un paesino della provincia agrigentina si è fatto da solo, trasferendosi poi a Castelvetrano e crescendo la famiglia.

Poco più che ventenne ha fondato, in società con il compare e amico Angelo Buscaglia, un ingrosso di biancheria, corredi e abbigliamento, la "I DUE G" forti dell'esperienza lavorativa da mercatisti, acquistando direttamente dai produttori e fabbricanti tessili del Nord Italia; da lì capì che il futuro era quello di accorciare la filiera dal produttore al consumatore investendo poi sul territorio castelvetranese. E' stato tra i primi a credere, alla fine degli anni 90, nella zona commerciale di Castelvetrano, dove all'uscita dello svincolo autostradale fondó il centro TRER che, da oltre vent'anni, è un punto di riferimento per i clienti di tutta la Valle del Belice, coadiuvato da uno staff di collaboratori e familiari, ampliando l’offerta dei prodotti. Ultimamente aveva lasciato la guida della società per cause legate a problematiche di salute.

Lascia un vuoto incolmabile per via della grande verve imprenditoriale che gli ha permesso di raggiungere traguardi molto importanti anche a livello personale e che saranno soltanto un ulteriore punto di partenza per i familiari che continueranno la sua opera imprenditoriale. E' stato premiato presso la Camera di Commercio di Trapani con l'Aquila d'Oro per il 50° anno di attività lavorativa. L'ultimo saluto Venerdì 7 Ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Piazza Josè Maria Escrivà di Castelvetrano. Alla famiglia Radosta Chinzi vanno le condoglianze della Redazione di Castelvetranonews