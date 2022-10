Protesta agricoltori, Sindaco Alfano incontra Prefetto: "Si fissi un prezzo minimo"

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-07

Ieri pomeriggio, il Sindaco Enzo Alfano si è trovato in prefettura per perorare la causa degli agricoltori, in seguito all’incontro avuto mercoledì pomeriggio con il comitato spontaneo, presso l’area attrezzata della Diga Delia.

Presenti il Direttore Generale di Coldiretti Direttore CIA e Confagricoltura, le Forze dell’Ordine provinciali, il Sindaco di Campobello Castiglione, il Dott. Cartabellotta (Dirigente Regionale), e il Dott. Marino per la Consulta spontanea degli agricoltori.

La protesta e la contestuale richiesta di aiuto da parte degli agricoltori, nasce dalle preoccupazioni riguardo il prezzo del prodotto del comparto olivicolo, che secondo le previsioni sarà più basso del solito, malgrado i crescenti rincari per la produzione. Gli olivicoltori hanno intanto deciso di sospendere la raccolta delle olive da mensa per due giorni, dando seguito alla loro mobilitazione.

“L’olivicoltura occupa molti lavoratori e aziende del territorio, – afferma il primo cittadino – che vanno sostenuti subito. Per questo, chiederò l’intervento di sua eccellenza il Prefetto di Trapani, affinché venga stabilito un prezzo minimo di mercato. Il problema in verità è annoso e andrebbe risolto a livello regionale, con una riforma agraria al passo coi tempi, che tuteli i produttori e promuova i prodotti.

Infine, approfitto dell’occasione, per comunicare che l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano proclamerà lo stato di calamità, in seguito ai danni del maltempo devastante della scorsa settimana, che di certo ha cagionato danni al raccolto dei nostri agricoltori.”