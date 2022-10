Castelvetrano, si rigioca Folgore-Alcamo. Ecco la motivazione del Giudice sportivo

del 2022-10-11

Il Giudice Sportivo ha deliberato, come pubblicato nel C.U. 111 dell’11 ottobre 2022 quanto segue: “Di annullare la gara Folgore Calcio Castelvetrano - Alba Alcamo 1928, disponendone la ripetizione e di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di propria competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara” .

La Lega calcio Sicilia ha deliberato l'annullamento della gara per errore tecnico dell'arbitro.