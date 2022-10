Castelvetrano, uomo investito mentre attraversava la strada. Trasportato in Ospedale

di: Redazione - del 2022-10-12

Nel tardo pomeriggio di ieri un castelvetranese, G.N., 39 anni, è stato investito da un fuoristrada, guidato da una donna, mentre attaversava a piedi la strada in via Pier Santi Mattarella. E’ successo ieri a Castelvetrano. Sul posto la Polizia Municipale e l’Ambulanza per prestare le dovute cure all’uomo che si trova attualmente in Ospedale con delle fratture e traumi riportati ma non è in pericolo di vita.