(FOTO) Castelvetrano “sott’acqua” colpita da un forte nubifragio. Numerosi allagamenti

del 2022-10-10

Castelvetrano ancora una volta fortemente colpita da un nubifragio. Durante la notte una incessante precipitazione ha colpito tutta la città e numerosi sono gli allagamenti di strade, cantine e aziende. Strada bloccata anche in via Seggio. Le scuole sono rimaste chiuse dopo la decisione del Sindaco Alfano per scopo precauzionale. L'invito è di evitare spostamenti non necessari evitando le zone notoriamente soggette ad allagamenti. Numerosi gli interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.