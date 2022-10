Conta dei danni dopo la bomba d’acqua che ha colpito Castelvetrano. Il torrente Racamino esonda ancora una volta

di: Redazione - del 2022-10-10

Ennesima “bomba d’acqua“ su Castelvetrano che ha messo in ginocchio il territorio. In mattinata si è riunito il centro operativo comunale al quale era presente anche il Sindaco Alfano, i tecnici comunali per fare il punto della situazione e per capire dove potere intervenire con urgenza prima che arrivi un'altra nottata di pioggia prevista per giovedì. Alcune famiglie residenti in via Ruggero Settimo sono state evacuate dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno notato negli immobili delle criticità.

Gran lavoro per la Protezione civile con in testa Filippo Rapallo. Traffico paralizzato in via Seggio dove a causa di una mancata manutenzione del canalone dove passar il torrente Racamino l’acqua ha inondato la strada per un centinaio di metri.

Nella via Selinunte ancora lo stesso torrente ha tracimato creando disagi ad una ditta già altre volte danneggiata sempre per la furia delle acque dello stesso fiumiciattolo che non trova un percorso libero come sotto lo stesso ponte ubicato sotto l’asfalto, nella via Selinunte che tempo fa era stato ripulito ma che necessita di altri interventi urgenti al vaglio dei tecnici in giro per monitorare quello stato di calamità naturale già richiesto nelle scorse settimane.

In via Bresciana problemi di viabilità per andare a Triscina a causa di alcuni smottamenti del manto stradale. Domani le scuole dovrebbero esser riaperte.