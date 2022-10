La Folgore ancora non ingrana. Sconfitta in casa del Fulgatore

del 2022-10-11

Un punto in tre partite. Veramente un bottino preoccupante per la Folgore partita con altre ambizioni e che e ritornata ancora una volta sconfitta. A Fulgatore la squadra, anche se priva di Lombardo e Montepiano, ha espresso un gioco prevedibile con lanci sempre lunghi alla ricerca delle giocate di Rustico e Carovana.

Una squadra statica con un centrocampo da rivedere affinché possa supportare il reparto offensivo dove bisogna probabilmente dare spazio a giovani che corrono e che hanno voglia di emergere.

La gara con l'Alcamo, finita in parità, ancora non ha avuto un responso della lega visto che i bianconeri vorrebbero la vittoria a tavolino. A stretto giro dovrebbe arrivare Jallow, centrocampista offensivo, con trascorsi nel Raffadali per dare più energia a questa squadra che ancora non ha espresso il suo potenziale.