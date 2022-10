"Mio figlio dislessico, le scuole italiane spesso impreparate, la bassa autostima e il rischio bullismo". Lettera di una mamma castelvetranese

di: Doriana Margiotta - del 2022-10-11

Dal 3 al 9 ottobre è stata la Settimana Nazionale della Dislessia, il tema di quest’anno è “per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione”. Il focus dei diversi incontri ha riguardato la necessità di trovare nuove strade e strategie che abbracciano le diverse esigenze di apprendimento di ciascuno. In Italia la percentuale di studenti con dislessia o con altri disturbi specifici dell’apprendimento, è in crescita e a molti di loro, spesso, vengono negati gli strumenti che gli spetterebbero di diritto, ostacolando il loro percorso formativo e di crescita personale. C’è ancora molta strada da fare in questa direzione e le difficoltà sono innumerevoli

Una nostra cara lettrice Angela Navetta, ha voluto condividere con noi una lettera in cui ha chiesto di esprimere la sua personale opinione sull’argomento. Una mamma che ogni giorno affronta tutte le difficoltà della dislessia insieme a suo figlio.

Di seguito pubblichiamo la sua lettera:

"Riflessioni di una mamma"

"Sono Angela Navetta, mamma del quattordicenne Antonino N. DSA. In occasione della settimana dedicata alla dislessia anche io voglio contribuire all’informazione e conoscenza di questi disturbi. Non essendo un medico o comunque un “addetto ai lavori” non mi addentro nell’aspetto “Tecnico” e mi limito ad esporre la mia esperienza di mamma con la scuola. Se i nostri figli alle elementari fanno fatica a leggere e scrivere possibilmente dietro c’è un problema: bisogna approfondire e non pensare che si tratti di svogliatezza o capricci. Il problema vero e proprio, però, comincia dopo avere avuto la diagnosi.

Non tutti gli insegnanti sanno cosa siano i disturbi dell’apprendimento e chi lo sa non sempre riesce ad adattare il programma ed il ritmo scolastico alle reali esigenze dei ragazzi DSA. Se alle elementari ho trovato disponibilità, preparazione, ed organizzazione ciò è stato più difficile alle medie.

Ho trovato si disponibilità un po’ meno organizzazione e comunque solo a titolo personale perché la scuola intesa in senso lato è stata lacunosa nei tempi e nei modi e molto spesso è stato mio figlio a doversi adeguare alla rigidità, cecità e sordità della scuola, fortunatamente mio figlio, essendo compensativo, con la sua memoria straordinaria e con il suo “avere sempre un piano B” è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi.

Non tutti i ragazzi hanno le stesse risorse e l’inadeguatezza della scuola con l’impreparazione di alcuni docenti non fa altro che generare ragazzi insicuri con bassa autostima che spesso sfogano le proprie insicurezze nel cosiddetto “bullismo”: altro tema che la scuola non riesce minimamente ad affrontare.

Pur esistendo una bella legge a tutela di questi geniali ragazzi (la n.170) la cosìddetta 'legge degli strumenti compensativi e dispensativi' devo, purtroppo, constatare che per lo più resta pura teoria.

Questi ragazzi sono abbandonati a loro stessi (professori che tolgono la calcolatrice per la verifica di matematica che è come togliere gli occhiali ai miopi) sia durante la scuola sia dopo in quanto nulla è presente sul nostro territorio (associazioni o personale specificatamente formato).

Concludo sperando che questa mia esperienza possa essere da suggerimento auspicando una buona formazione del corpo docente e che la legge 170 si possa trasformare in PRATICA applicandola alle singole esigenze dei ragazzi; ciò comporterà un lavoro scolastico meno uniforme che, a pensarci bene, conservare, coltivare e far risaltare le unicità è proprio ciò che la scuola dovrebbe fare".