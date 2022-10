PalmosaFest, reso noto il programma degli eventi tra cultura, poesia e libri

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-11

Il PalmosaFest, primo festival d’Arte e di Letteratura della città di Castelvetrano- Selinunte è un progetto artistico, letterario e culturale di ampio respiro. Mette le sue radici in un territorio ricco di Illustri nomi del nostro novecento quali Gentile, Titone, Diecidue, Pardo, Messina, Centonze, Calamia e guarda verso il futuro volendo creare sinergia e rete nel territorio.

Il Palmosafest nasce dall’intesa e dalla collaborazione tra la Pro Loco Selinunte di Castelvetrano, il cui Presidente è Pier Vincenzo Filardo e l'Amministrazione Alfano ed ha ricevuto il patrocinio del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il cui direttore è il dott. Felice Crescente. Il Progetto prevede, all’interno della Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, nel cuore storico di Castelvetrano, nel Sistema delle Piazze, un ciclo di incontri letterari con nomi prestigiosi del mondo della poesia e della narrativa contemporanea con simultanea mostre d’arte, collettive e personali, di artisti di respiro nazionale.

La direzione culturale del progetto è affidata alla cura di Bia Cusumano, quella artistica al noto critico d’arte Tanino Bonifacio. Il Palmosafest nasce in gemellaggio con CasaSciascia di Racalmuto, noto circolo letterario attorno cui gravitano nomi come quello di Gaetano Savatteri, e nella sua prima edizione avrà come madrina la giornalista marsalese Jana Cardinale, collaboratrice di diverse testate giornalistiche cartacee e web contemporanee.

Venerdì 14 Ottobre alle ore 18.00 La scrittrice siciliana, Catena Fiorello, presenterà il suo ultimo libro I Cannoli di Marites, edito da Giunti. Catena Fiorello ha già pubblicato diversi romanzi, da uno dei quali, Picciridda, è stato realizzato un film straordinario, pluripremiato.

Altra data sarà il 23 ottobre alle 18.00, per la presentazione del libro del giornalista e poeta marsalese Angelo Barraco, autore del testo “Caos” edito da Bertoni Editore. In quella occasione saranno presenti Pippo Di Falco e Salvatore Picone di CasaSciascia, nonché Jana Cardinale, madrina del Festival, che illustrerà il progetto letterario.

Si proseguirà il 29 ottobre alle 18.00 con Raffaele Manduca, docente universitario, storico e poeta catanese, autore del testo “Restò solo voce”, edito da NullaDie Edizioni. Il 5 novembre alle 18.00 sarà ospite il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri con il testo “Le Siciliane” edito da Laterza. Il 12 novembre alle 18.00 sarà ospite la poetessa di Santa Margherita di Belìce, Gabriella Vicari con il testo

Il 19 novembre alle 18.00 sarà ospite Licia Cardillo, noto nome della narrativa contemporanea, con il suo ultimo romanzo “L’odore della nebbia” edito da Flaccovio Editore. Il 3 dicembre alle 18.00 sarà presentata la silloge poetica “La Goccia Preziosa” del poeta e scrittore Filippo Minacapilli già docente di Scienze Umane in diversi Istituti Superiori, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, lucido pensatore e poeta, ora dai toni forti, ora dai toni sfumati, che trasmette il suo modo di essere che oscilla tra sentimento e ragione.

Il 10 dicembre alle 18.00 sarà ospite Felice Cavallaro, giornalista di origini agrigentine, ormai residente a Palermo, importante e storica firma del Corriere della Sera, che presenterà il suo ultimo libro “Francesca, un amore ai tempi della guerra”, edito da Solferino Editore. In quella occasione sarà presente il magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo. Durante la presentazione sarà proiettato il pluripremiato video musicale Buona sera, Signori, di Serena Sciuto, cantante e artista prematuramente scomparsa, alla cui memoria è dedicato l'evento.

Giorno 17 dicembre alle ore 18.00 Franco Arminio, poeta e paesologo di fama nazionale che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Studi sull’amore” edito da Einaudi L’organizzazione si riserva di comunicare eventuali modifiche al programma per cause di forza maggiore ed eventuali eventi straordinari con altre presenze di letterati, poeti e scrittori, da realizzarsi nel mese di gennaio 2023.

La Libreria di riferimento del Festival Letterario, che seguirà gli eventi con il banchetto dei libri dei vari autori, sarà Il Colombre di Mazara del Vallo. Il Palmosafest ha un partner di eccellenza di alto profilo: l'Agenzia Formativa di Santa Margherita del Belìce.