Mancato avvio sevizio assistenza studenti disabili, precisazioni del Comune: “Già in programma la partenza. Noi vicini ai più deboli”

del 2022-10-14

(ph. www.repubblica.it/)

Stamane abbiamo raccontato la protesta dei genitori di studenti disabili castelvetranesi che denunciavano la mancata partenza del servizio di assistenza alla comunicazione e all’autonomia.

Sull’argomento arriva la replica da parte dell’amministrazione comunale di Castelvetrano: “Premesso che, l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, guidata dal sindaco Enzo Alfano, ha sempre avuto a cuore le esigenze dei disabili e dei più deboli, si rendono note le seguenti dovute precisazioni, riguardo il disagio dei bambini privi al momento di assistenza alla comunicazione.

Il servizio di assistenza alla comunicazione Asacom è interamente finanziato dai bilanci comunali, così come recita la legge regionale numero 15 del 2004, che ha trasferito la competenza ai comuni, su cui grava l'obbligo di garantire tale servizio.

È falso ed infondato, quanto dichiarato in una intervista da un'assistente che svolge il servizio, secondo cui sarebbe coperto da fondi statali e regionali. Ancor più falso, è affermare che tali fondi sono stornati per altre spese correnti dal Comune.

Sin dal suo insediamento, malgrado le difficoltà in cui versano le casse comunali, questa Amministrazione ha sempre regolarmente espletato il servizio, riconoscendo le difficoltà economiche in cui versa lo stesso ente. Si precisa infine, che gli uffici sono già a lavoro per avviare l'iter procedurale che permetterà l'inizio del servizio. L'Amministrazione comunica che con molta probabilità, il servizio potrebbe iniziare già entro la prima decade di novembre”.