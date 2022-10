Sempre più odio dietro lo schermo. I leoni da tastiera tra narcisismo e frustrazione

di: Rosalia Elena Mazzola - del 2022-10-18

Viviamo in un mondo fortemente predominato dalla tecnologia. Veniamo costantemente bombardati da informazioni, inconsapevoli del forte potere che il web ha sulle nostre menti. Finiamo per fare nostri pezzi di vita di altri che magari non ci appartengono, ma che comunque ci sentiamo in diritto di giudicare. Il bisogno sfrenato di riversare nel web ogni singola azione quotidiana, ci porta a un esposizione continua e costante.

Tanta è d’altro canto la curiosità nello scrutare la vita degli altri che ci può indurre a non considerare, che giudizi o commenti possono causare condizioni di sofferenza . Si vive con una "pressione sociale" che spinge a una partecipazione continua sui social, anche quando non è richiesta. Diffusa è l'idea che il mondo dei social sia uno spazio libero, senza alcune regole, ma di fatto non è così.

Spesso vengono criticati i soggetti che decidono di non partecipare attivamente con le pubblicazioni o le condivisioni, ma d'altro canto vengono criticati anche quelli che decidono di farlo. Pare scontato dedurre che - “o si è social o non si è nessuno!” L’obbiettivo pare essere quello di raggiungere la così tanto acclamata visibilità, anche a costo di essere senza scrupoli e inferire come dei veri "leoni da tastiera" su situazioni di cui non si sa, spesso, nulla. A macchiare inevitabilmente il mondo dei social, quindi; troviamo i così chiamati "leoni da tastiera", soggetti convinti che gli insulti, offese o i commenti fuori luogo nel virtuale siano concessi o richiesti.

Ma chi sono i leoni da tastiera?

Diversi studi individuano in questi soggetti, la paura di vivere nel mondo esterno, un continuo terrore che li porta a sviluppare un’eccessiva ira e aggressività. Rispondono da dietro uno schermo, perché quest’ultimo sembra luogo più adatto dove nascondersi e riversare tutto il loro istinto.

La mancanza di freni viene aizzata dalla deindividualizzazione, che convince questi di essere protetti dallo schermo dietro cui si nascondono, e spesso dall'anonimato o da eventuali profili fake che creano. Uno studio canadese individua in tali soggetti una serie di comportamenti tra cui il narcisismo – spesso eccessivo amor proprio-; nella maggior parte dei casi si tratta di bulli soli o insoddisfatti dalla vita reale, che convivono con un continuo senso di frustrazione.

Allora, sappiamo cosa è giusto o sbagliato nel mondo del virtuale? Siamo davvero liberi nell’uso dei social?

La risposta non sembra molto chiara, eppure è inevitabile che i soggetti fragili sono quelli che spesso ne subiscono di più le conseguenze. Visti i danni causati da questi fenomeni è stata creata una prima versione di una piattaforma dal nome: Cop - Chi odia paga, per combattere l'odio online, che sembra per altro essere capace di dare supporto e giustizia, a tutte quelle persone che subiscono attacchi sui social.

In conclusione, pare essere chiaro che il male scatena maggiore attenzione del bene, Lao Tzu diceva «Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce»”, ma ricordiamoci sempre che la libertà propria finisce dove comincia quella altrui.