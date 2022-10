Santa Ninfa: rimborso costo degli abbonamenti, domande entro il 19 ottobre

del 2022-10-13

Gli studenti pendolari che frequentano gli istituti d'istruzione superiore e che utilizzano trasporti pubblici, possono presentare, fino a mercoledì 19 ottobre, la richiesta per il rimborso del costo dell'abbonamento. I comuni, come precisa un avviso dell'ente, hanno l'obbligo di garantire prioritariamente la gratuità del servizio extraurbano agli studenti appartenenti a famiglie il cui «Isee» non sia superiore a 10.632 euro.

Le eventuali somme residuali disponibili, una volta soddisfatto tale obbligo, potranno essere destinate a coprire il rimborso delle spese sostenute anche dalle altre famiglie.

L'avviso specifica inoltre che i richiedenti dovranno consegnare gli abbonamenti del periodo gennaio-maggio entro la data fissata per il termine delle domande, mentre entro il 31 gennaio 2023 dovranno essere consegnati gli abbonamenti del periodo settembre-dicembre. Il modello per la domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune (www.comune.santaninfa.tp.it), oppure ritirato all'ufficio scolastico (al piano terra del palazzo municipale). Una volta compilato andrà invece consegnato all'ufficio protocollo.