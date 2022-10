Castelvetrano, si lavora per evitare altri allagamenti. Nuova pompa di sollevamento acque nella lottizzazione Saporito

del 2022-10-13

Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi e i danni ad alcuni commercianti ieri una ditta specializzata ha collocato una nuova pompa di sollevamento delle acque nell’area della lottizzazione Saporito che si trova nella zona nord di Castelvetrano, mentre una seconda, che si era bloccata, a causa pare di una scopa arrivata dai tombini apertisi per la violenta pioggia, è stata portata in una ditta che dovrà rigenerarla e per la prossima settimana dovrebbe entrare in funzione.

Anche i residenti del quartiere “Legno Dolce” vivono la drammaticità delle bombe d’acqua soprattutto quando non entrano in funzione per vari motivi le pompe di aspirazione.

Ieri il vice sindaco Filippo Foscari presente sul posto ha promesso la dovuta attenzione anche in quest’ultima zona, chiamata anche” Orto” dove commercianti lamentano danni alle loro attività.