Tratto dell'A-29 finisce sott'acqua. Traffico interrotto. Disagi al traffico per le forti piogge

di: Redazione - del 2022-10-13

Tratto dell'A-29 nei pressi di Marsala in direzione Trapani completamente allagato. Traffico bloccato e lunghe code anche sulla A29Dir/A diramazione per Birgi, verso Trapani e anche verso Palermo. E' stato deciso il momentaneo stop dell'arteria. Il personale dell'Anas sul posto per veicolare il traffico. Forti disagi si segnalano anche tra Salemi, Vita e Calatafimi.