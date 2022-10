(VIDEO) Castelvetrano, alunni disabili ancora senza assistenza scolastica. Genitori in protesta stamane

di: Redazione - del 2022-10-14

Ancora non parte l'assistenza scolastica per gli alunni disabili della scuola dell’infanzia e medie di Castelvetrano. Il Comune, lo scorso Marzo, con una nota dei giorni scorsi indirizzata alle Cooperative Anchise e Amanthea, aveva comunicato che a partire dal primo aprile sarebbe cessato il servizio Asacom (trattasi di assistenti alla comunicazione e non di insegnanti di sostegno che già seguono gli alunni), per mancanza di fondi.

Si tratta nello specifico del "Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione", che vede impegnati sessanta operatori dipendenti dalle due cooperative.

"In questo momento la parte più debole sono i minori che devono essere tutelati " hanno dichiarato i genitori ritrovatisi stamane davanti la Scuola Media “Pappalardo” per sollecitare il Comune a far ripartire il servizio quanto prima.