“L’antimafia quotidiana”, ciclo di incontri a Marsala. Ecco le date

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-12

“Si chiama “L’antimafia quotidiana” il ciclo di incontri che quest’anno promuove a Marsala l’Opera “Mons. Gioacchino Di Leo” ODV, l’associazione “Cercasi un fine”, col patrocinio della Diocesi, la collaborazione dell’AC diocesana e la Fondazione “San Vito Onlus”. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’ emittente televisiva LaTr3 di contrada San Silvestro, 452 a Marsala . La prima ora è affidata al docente che sarà interamente trasmessa, i restanti 45 minuti si faranno gruppi di studio e di confronto. Ecco il programma.

Venerdì 27 Gennaio, ore 17,30

L’antimafia quotidiana in famiglia

con Giovanni e Lavinia Chinnici, avvocato e insegnante

Venerdì 24 Febbraio, ore 17,30

L’antimafia quotidiana nel lavoro

con Nicola Clemenza, imprenditore agricolo e Presidente Associazione “Libero Futuro” di Castelvetrano

Venerdì 31 Marzo, ore 17,30

L’antimafia quotidiana in città

con Salvatore Vella, Procuratore della Repubblica (facente funzione) di Agrigento

Venerdì 28 Aprile, ore 17,30

L’antimafia quotidiana nell’economia

con Andrea Michieli, avvocato e dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia

Venerdì 26 Maggio, ore 17,30

L’antimafia quotidiana in politica

con Rocco D’ambrosio, scrittore e docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana

Venerdì 16 Giugno, ore 17,30

L’antimafia quotidiana nei media

con Paolo Borrometi, giornalista e vice direttore dell’AGI

Modalità di partecipazione – La quota/contributo di iscrizione per l’intero programma è di € 20. Può partecipare chi ha compiuto i 15 anni. Per l’iscrizione è sufficiente inoltrare domanda via email: [email protected] o telefonando al 393.9114018. Le iscrizioni si chiudono il 25 Gennaio 2023.

Attestato di partecipazione e crediti formativi – La scuola si inserisce nel circuito di scuole promosse dall’associazione “Cercasi un fine”. Il direttore scientifico è Rocco D’Ambrosio. Al termine del percorso formativo sarà consegnato il relativo attestato di partecipazione. A domanda, potrà essere consegnata l’attestazione utile alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi, da presentarsi alla facoltà universitaria o alla scuola superiore.”

Foto: diocesimarazara.eu