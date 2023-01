I giochi più iconici nella storia dei casinò

di: Luca Beni - del 2023-01-10

Se c'è un intrattenimento destinato a restare nel tempo, quello sicuramente è il gioco d'azzardo. La sua storia ha radici antichissimi e nel corso delle epoche è riuscito ad arrivare fino ai giorni nostri senza subire mai i colpi del tempo. Anzi, oggi che è in atto la rivoluzione digitale è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante online, trovando una seconda vita con i casinò online. Qui i giocatori hanno potuto trovare una serie di operatori capaci di offrire servizi di alta qualità e con maggiore sicurezza.

Girovagando all’interno dei vari cataloghi è possibile trovare una serie di giochi capaci di soddisfare i gusti di chiunque decide di divertirsi su quella piattaforma. Qui, però, la domanda sorge spontanea: quali sono i giochi considerati iconici?

Slot Machines

Questo gioco vince a mani basse il premio per il più iconico. Le slot machine sono una vera e propria istituzione all’interno del settore dei casinò, probabilmente per la sua natura randomica che permette a chiunque di potersi cimentare, anche se per la prima volta ne toccano una. Infatti le slot sono ottime per chi si avvicina in questo settore, perché non esistono regole da dover imparare per portare a casa la vittoria: a comandare è solo la Dea bendata. Inoltre con l’online si ha la possibilità di divertirsi con i tantissimi temi che permettono di giocare ripercorrendo la storia di una pellicola cinematografica oppure di una partita di calcio.

Roulette

Subito dietro le slot machine troviamo al roulette. Non può mancare in un casinò che si rispetti, sia fisico sia online. Anche qui a farla da padrone c’è la Dea Bendata, pronta a sfidare chiunque si metta contro. Il gioco è molto semplice da capire, così come le strategie da attuare: bisogna indovinare dove si fermerà la pallina. La ruota è suddivisa in 37 sezioni rosse e nere. Qui il giocatore potrà scegliere se puntare sul numero, sul colore o su altre combinazioni.

La sua storia è molto lunga, ma nel panorama del gioco d’azzardo ha una grande importanza. Basti pensare che grazie alla roulette il Casinò di Monte Carlo ha fatto la sua fortuna, diventando una istituzione in tutto il globo.

Poker

Il poker ha invaso la cultura di massa fin da subito. Certamente non è un gioco accessibile a tutti, in quanto le regole sono molto complicate e bisogna essere bravi a capire le dinamiche di gioco per poter arrivare alla vittoria. Grazie ai film che ne hanno ampiamente parlato, il poker è riuscito a diffondersi a macchia d’olio, risultando uno dei giochi più iconici e amati dell’intero panorama dei casinò.

Sulle piattaforme online è possibile unirsi a moltissimi tavoli stando seduti comodamente da casa e provando a vincere contro i grandi campioni del settore.

Blackjack

Infine troviamo il Blackjack. Anche questo gioco ha trovato la sua consacrazione all’interno del panorama filmico. Le regole sono abbastanza semplice: obiettivo e non superare il numero 21. In caso di superamento la partita sarà ufficialmente persa. Proprio questa sua particolarità, ovvero di non superare la somma di 21, aveva dato in passato il nome. Infatti consultando la sua storia si nota come in origine veniva chiamato proprio “21”.