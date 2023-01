Depuratore Marinella, parlano gli albergatori: "Siamo preoccupati. Possibile impatto devastante"

di: Redazione - del 2023-01-12

Monta la protesta degli operatori del settore alberghiero delle associazioni di categorie e non solo, per il diniego del Comune a potere scaricare i reflui, visto che della somma di 1.300.000 euro, di cui 600.000 stanziati nel Novembre del 2021, che dovevano arrivare dalla Regione per alcune opere di rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione della via del Cantone a Marinella di Selinunte, non se ne sa più niente.

La notizia comunicata dal Sindaco agli albergatori con una Pec, che non potranno più scaricare le acque depurate, ha messo in allarme tutto il comparto, perché l’Assessorato Regionale all’Energia ha diffidato l’Ente a non autorizzare agli albergatori lo scarico a mare, che in pratica significa di fatto chiudere gli alberghi.

Tra gli operatori del settore le associazioni dei commercianti, tra le piccole strutture, c’è una grande preoccupazione. Se di fatto i parametri di risposta del depuratore sono in linea con le norme, il rischio del collasso strutturale è dietro l’angolo, come hanno constatato tutti gli Enti preposti dopo l’alluvione del Novembre del 2021.

Orazio Torrente, un noto albergatore di Marinella, manifesta il suo timore per una stagione già in fase di programmazione: “Siamo preoccupati e non potrebbe essere diversamente, come lo sono tutti gli operatori del settore.”

Anche Giuseppe Galfano, responsabile di “Federalberghi extra”, è sulla stessa lunghezza d’onda, aggiungendo: “Si tratta di problema che riguarda tutti indistintamente.”

Alessandro La Rosa, titolare dell’omonimo Hotel: “Per quale motivo andare alla Bit di Milano per promuovere il territorio se poi non sappiamo poter accogliere i turisti?”.

“È un impatto devastante - precisa Alberto Scuderi, Amministratore Giudiziario della G.S.P srl, che di fatto gestisce la struttura dell’Oasi di Marinella - Nella mia qualità, ho comunicato nei giorni scorsi al Giudice delegato del Tribunale di Marsala Fabio Marroccoli la preoccupazione per una stagione in fase di programmazione, con i francesi nella nostra struttura con oltre mille posti letto, per 304 camere e che in Agosto giornalmente conta dalle 800 alle 900 presenze giornaliere.

Bisogna sollecitare immagino l’Assessore competente ed il Presidente della Regione per sbloccare le somme, affinché si cerchi di salvare la prossima stagione estiva.”

Anche i referenti della politica del territorio dovranno dare delle risposte.