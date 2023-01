Lanciava pietre su auto in transito spaccando parabrezzi tra Castelvetrano e Campobello. Arrestato un uomo dai Carabinieri

del 2023-01-11

Lanciava pietre contro le auto tra Castelvetrano e Campobello di Mazara sulla Ss 115. Ad essersi reso autore di questo insano gesto un extracomunitario adesso in stato di fermo presso la Caserma dei Carabinieri di Castelvetrano. Numerose le auto danneggiate e tanto lo spavento per i passanti. Anche tre carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di fermare l'uomo con tutta probabilità in stato di alterazione a causa dell'uso di sostanze.