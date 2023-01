"Messina Denaro era in coda per un tampone. Il suo cognome era Bonafede". Le dichiarazioni della Direttrice della Maddalena

di: Redazione - del 2023-01-16

«Era in coda insieme ad altre persone per effettuare un tampone ma nessuno avrebbe mai pensato che era Matteo Messina Denaro. Lo stesso era coperto da un falso cognome “Bonafede” in attesa nell’area esterna della clinica dove improvvisamente sono comparsi degli uomini armati alla vista dei quali il boss, ormai vecchio e malato, ha tentato di fuggire superando i cancelli fino a via San Lorenzo dove i Carabinieri del Ros lo hanno acciuffato».

A dichiararlo Stefania Filosto, proprietaria-direttrice della clinica la Maddalena. Sembra che Messina Denaro volesse sottoporsi a un ciclo di chemioterapia. Al momento dell’arresto ai militari che gli hanno chiesto le generalità ha risposto: «Sono Matteo Messina Denaro».