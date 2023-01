Castelvetrano, Comune ed Enel X insieme per illuminazione pubblica più efficiente

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-13

“Un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e in grado di assicurare un maggiore risparmio energetico: questo quanto otterrà il Comune di Castelvetrano dopo aver scelto di aderire alla convenzione Consip “Servizio Luce 4”, di cui Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, si è aggiudicata la relativa gara.

Tale convenzione prevede l’affidamento ad Enel X, per 9 anni, della gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 6.915 centri luminosi e da 94 Quadri Elettrici.

Oltre la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti e la fornitura di Energia verde, Enel X, attraverso la controllata Enel Sole, garantirà, entro il 2023, l’efficientamento energetico di tutti gli attuali 6.915 centri luminosi, che saranno progressivamente sostituiti con altrettante armature a LED di ultima generazione, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo degli impianti. Tali attività di efficientamento garantiranno un risparmio energetico quantificabile in oltre 770 mila kWh/anno.

“Affidando ad Enel Sole la gestione del servizio di pubblica illuminazione – ha commentato il Sindaco Enzo Alfano – abbiamo raggiunto un ottimo risultato, che coniuga risparmio ed efficienza. La presenza di questa grande e strutturata azienda, ci rassicura e ci permette di offrire un servizio migliore al cittadino.”

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto – ha dichiarato Filippo Fetriconi, Responsabile Vendite Centro Sud B2G di Enel X Italia – In sinergia con il Comune e grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie, renderemo più funzionale l’illuminazione pubblica di Castelvetrano, con particolare riguardo al risparmio energetico, alla vivibilità e alla sicurezza dei cittadini”.

Il servizio è già attivo dallo scorso primo Dicembre. Tutte le informazioni utili alla cittadinanza possono essere reperite sull’homepage del sito web dell’Amministrazione Comunale, mentre ogni segnalazione e richiesta di intervento, per guasto o criticità sugli impianti, potranno essere comunicate chiamando il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni h24.

I cittadini di Castelvetrano potranno anche utilizzare l’innovativa App Enel X YoUrban che consentirà di segnalare, in maniera semplice e veloce, tramite smartphone, i guasti e i disservizi degli impianti di illuminazione che verranno tutti georeferenziati. Il servizio sarà disponibile a titolo gratuito in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple.

Per l’Amministrazione, inoltre, sarà disponibile il portale web di YoUrban, che garantisce trasparenza e tracciabilità grazie al servizio di gestione dei guasti in formato digitale, dove possono essere inserite direttamente nuove segnalazioni, verificando anche lo stato di avanzamento di quelle in corso oppure completate attraverso una semplice ed intuitiva mappa interattiva.”